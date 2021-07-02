Северная Македония начнет выдавать паспорта с новым названием страны

Северная Македония начнет выдавать новые паспорта с конституционным названием государства, сообщает Укринформ.

Премьер-министр страны Зоран Заев подтвердил, что в понедельник он получит паспорт с новым названием государства "Северная Македония".

Он также отметил, что федерации в стране, которые не изменили свое название, чтобы отражать условия Преспанского соглашения, сделают это в ближайшее время.

Премьер выступил с речью в контексте первого Prespa Forum Dialogue, который состоялся в Охриде. В нем принял участие Ципрас, лидер главной оппозиционной силы Греции СИРИЗА.

На встрече с Заевым Ципрас, под руководством которого правительство подписало Преспанское соглашение в 2018 году, четко отметил важность неукоснительного выполнения соглашения, особенно с точки зрения названий государственных учреждений и ссылок на учебники.

В прошлом месяце правительство Греции и Греческая национальная федерация футбола пожаловались в УЕФА из-за герба на майке Северной Македонии. Греческая сторона выступила против использования на гербе названия Федерации футбола Македонии (ФФМ), поскольку она не содержала слова "Северная".

Как известно, Преспанское соглашение - это соглашение, которого достигли 12 июня 2018 Греция и Македония под эгидой ООН, которая решала долгий спор о названии Македонии путем переименования Македонии на Северную Македонию.

Соглашение было ратифицировано парламентами обеих стран 25 января 2019. Преспанское соглашение не может быть заменено никакими другими соглашениями или договорами, а его положения являются юридически обязательными для обеих сторон с точки зрения международного права и оставаться в силе навсегда.