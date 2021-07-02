Украина может выиграть Евро-2020: тренер сборной Испании
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в общении со СМИ выразил мнение, что сборная Украины может выиграть Евро-2020, сообщает УНИАН.
Испанского специалиста цитирует ТАСС.
"Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир", - сказал Энрике.
Напомним, и Украина, и Испания выступят в четвертьфинале Евро-2020. Украинцы 3 июля сыграют против сборной Англии, а испанцы 2 июля встретятся со Швейцарией.
Луис Энрике хорошо знаком со сборной Украины - в прошлом году Испания играла против "желто-синих" в Лиге наций. В первом круге испанцы разгромили Украину со счетом 4:0, но ответная встреча завершилась победой Украины (1:0).
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места. Это стало возможным в том числе благодаря победе шведской сборной над Польшей в 3-м туре.
- В 1/8 финала Украина в дополнительное время вырвала победу у Швеции (2:1).