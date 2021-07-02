Украина может выиграть Евро-2020: тренер сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в общении со СМИ выразил мнение, что сборная Украины может выиграть Евро-2020, сообщает УНИАН.

Испанского специалиста цитирует ТАСС﻿.

"Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир", - сказал Энрике .

Напомним, и Украина, и Испания выступят в четвертьфинале Евро-2020. Украинцы 3 июля сыграют против сборной Англии, а испанцы 2 июля встретятся со Швейцарией.

Луис Энрике хорошо знаком со сборной Украины - в прошлом году Испания играла против "желто-синих" в Лиге наций. В первом круге испанцы разгромили Украину со счетом 4:0, но ответная встреча завершилась победой Украины (1:0).

Сборная Украины на Евро-2020: результаты