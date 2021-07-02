Полицейские и военные записали видео в поддержку сборной Украины
Украинские полицейские и военные записали видео в поддержку сборной Украины по футболу после победы над Швецией на Евро-2020. Они пожелали команде Андрея Шевченко пройти в полуфинал чемпионата, сообщает Обозреватель.
В частности, полиция Николаевщины опубликовала на YouTube видеоклип ансамбля "Южный Патруль". Правоохранители посвятили украинской сборной собственную песню "Украина, победим!".
Клип снят на Центральном городском стадионе Николаева.
"Ми футбольна є країна – непоборна Україна!" – поют полицейские.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник Сергей Шайхет заявил, что вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение.
В свою очередь, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал в Facebook поздравление футболистам от защитников в зоне ООС на Донбассе. Они верят в победу Украины над Англией 3 июля.
"Препятствий для тех, кто верит, в жизни нет. Никогда не сдавайтесь и в себе не сомневайтесь. Чтобы ваша игра вам мировую славу принесла. Защищайте Украину на футбольных полях, так как мы – в донбасских степях", – сказали воины, пасуя друг другу мяч.