Депутатка, не проголосовавшая за закон об олигархах, готова выйти из "СН"

Людмила Буймистер, которая единственная голосовала "против" законопроекта по олигархам в первом чтении, не будет ждать санкций от руководства "Слуги народа" и готова по собственному желанию выйти из рядов фракции, сообщает Левый берег.

"Предложения по этому (от руководства фракции выйти из "Слуги народа") не поступали. Единственное что. Уже в публичной плоскости я увидела комментарий председателя фракции (Давида Арахамии относительно возможного исключения за неголосование за законопроект президента). А также телеграмм каналы написали о том, что, возможно, будут рассматривать этот вопрос. Но я руководству партии могу облегчить работу, чтобы не собирать голоса, я готова сама выйти из фракции.

Если президенту на самом деле не нужна экспертиза в арбитраже, не нужна альтернатива и экспертиза в энергетике, это мои основные вопросы последние два года. Очень трудно бороться с "ветряными мельницами".

У нас полностью олигархические регуляторы, которые должны быть независимыми. Не работает Антимонопольный комитет. Не принимаются реформы, чтобы они заработали. Если моя экспертиза не нужна, тогда я сама готова выйти из "Слуги народа". Единственное что, я бы сказала это лично господину Зеленскому в лицо. Думаю, что это справедливо", - заявила она.

Буймистер не уточнила, когда именно напишет заявление о выходе из фракции.

"Пока у меня нет официальной информации, фракция то будет инициировать... Я не хочу руководствоваться только мнением Давида Арахамии. Если этот вопрос будут ставить, то моя позиция очень проста. Я хорошо общаюсь со многими коллегами и не хочу ставить их в неудобное положение. Чтобы им приходилось принимать непростое решение".

Она объяснила причины неголосования за президентский законопроект по олигархам.

"Я не голосовала. Объективно говоря, надо положить конец практике голосования за антиконституционные законопроекты. Это уже не практика первого года. Мы попали в конституционный кризис. И мы просто с него никогда не выйдем" , - считает депутат.

Нардеп еще не определилась: будет внефракционной или станет членом одной из групп ( "За будущее" или "Доверие").

"Я поеду в отпуск для начала, чтобы перезагрузиться, потому что очень устала за год этой борьбы по всем фронтам, в энергетике, против импорта (электроэнергии из России), против бардака, который у нас на энергетическом рынке".