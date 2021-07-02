ОАСК открыл дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску российского музыканта Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Моргенштерн судится с СБУ: ОАСК открыл производство" , - говорится в сообщении суда.

Как сообщалось, 17 июня в Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также Моргенштерн просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры Украины об обновлении соответствующего перечня на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен им.

В апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.