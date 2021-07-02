Закон о "налоге на Google" вступил в силу

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство та/або распространение рекламы, и усовершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций поставки нерезидентами электронных услуг физическим лицам" от 03.06.2021 № 1525-IX вступил в силу сегодня, 2 июля, сообщает ЛигаБизнес.

Законом предусмотрено следующее:

исключена норма, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет;

нерезидентов включили в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС (по упрощенной процедуре);

вводится налогообложение НДС (20%) электронных услуг, которые поставляются нерезидентами физическим лицам (кроме ФЛП-неплательщиков НДС), место поставки которых расположено на таможенной территории Украины;