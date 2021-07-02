На дефицит витамина B12 укажет необычное состояние языка

Кобаламин, также известный как витамин B12, является важным питательным веществом, содержащимся во многих продуктах животного происхождения. Он помогает организму создавать ДНК, формировать эритроциты и вырабатывать энергию внутри клеток, сообщает Профиль.

Большинству людей требуется всего несколько микрограммов B12 в день, но это крошечное количество имеет решающее значение для здоровья. Недостаток вещества может вызвать различные проблемы, в том числе с полостью рта.

Как объяснили специалисты из Национальных институтов здравоохранения (NIH), состояние часто приводит к "атрофическому глосситу", когда крошечные бугорки на языке (сосочки) начинают исчезать. В результате язык становится гладким с глянцевой текстурой.

Кроме того, язык может опухнуть и покраснеть. В этом случае появляется чувство жжения, боль и язвы во рту. У некоторых людей, например, с аутоиммунным заболеванием, также развивается кандидоз полости рта. Симптомы могут быть крайне неприятными и болезненными.

К другим признакам нехватки витамина относят:

усталость;

учащенное сердцебиение;

бледную кожу;

потерю веса;

покалывание в руках и ногах.

Лечение

Чаще всего с этим состоянием сталкиваются вегетарианцы, поскольку они не употребляют продукты животного происхождения, люди с проблемами ЖКТ, злокачественной анемией, а также пожилые пациенты.

Избавиться от дефицита B12 можно с помощью добавок. Исследования, показали, что прием добавок витамина в количестве от 1000 до 2000 мкг является безопасным и эффективным способом лечения этой проблемы. Если уровень вещества в крови критически низкий, врачи применяют инъекции витамина.