На дефицит витамина B12 укажет необычное состояние языка

На дефицит витамина B12 укажет необычное состояние языка

Кобаламин, также известный как витамин B12, является важным питательным веществом, содержащимся во многих продуктах животного происхождения. Он помогает организму создавать ДНК, формировать эритроциты и вырабатывать энергию внутри клеток, сообщает Профиль.

Большинству людей требуется всего несколько микрограммов B12 в день, но это крошечное количество имеет решающее значение для здоровья. Недостаток вещества может вызвать различные проблемы, в том числе с полостью рта.

Как объяснили специалисты из Национальных институтов здравоохранения (NIH), состояние часто приводит к "атрофическому глосситу", когда крошечные бугорки на языке (сосочки) начинают исчезать. В результате язык становится гладким с глянцевой текстурой.

Кроме того, язык может опухнуть и покраснеть. В этом случае появляется чувство жжения, боль и язвы во рту. У некоторых людей, например, с аутоиммунным заболеванием, также развивается кандидоз полости рта. Симптомы могут быть крайне неприятными и болезненными.

К другим признакам нехватки витамина относят:

  • усталость;
  • учащенное сердцебиение;
  • бледную кожу;
  • потерю веса;
  • покалывание в руках и ногах.

Лечение

Чаще всего с этим состоянием сталкиваются вегетарианцы, поскольку они не употребляют продукты животного происхождения, люди с проблемами ЖКТ, злокачественной анемией, а также пожилые пациенты.

Избавиться от дефицита B12 можно с помощью добавок. Исследования, показали, что прием добавок витамина в количестве от 1000 до 2000 мкг является безопасным и эффективным способом лечения этой проблемы. Если уровень вещества в крови критически низкий, врачи применяют инъекции витамина.

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