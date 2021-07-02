ГБР уведомило о подозрении должностным лицам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) уведомили о подозрениях должностных лиц Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбальском" из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества, сообщает Интерфакс-Украина.

"Глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подговорил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО" , - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк.

В ГБР рассказали, что в ходе следствия установлен и другой факт превышения служебных полномочий заместителем министра обороныы и одним из директоров департамента.

"Они допустили закупку для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах. По этим двум фактам преступных действий должностных лиц Минобороны государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн грн" , - добавил Гриняк.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.).

Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины. Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления, а также лица, причастные к этому. Источники в правоохранительных органах сообщили что, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

По словам Гриняка, подозреваемым вручены ходатайства о содержании под стражей с альтернативой залога в сумме, равнозначной сумме нанесенного ущерба. Кроме того, на причастность к совершению этих преступлений в настоящее время проверяются другие лица.

Совладелец страховой группы "ТАС" бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у пятого президента Украины Петра Порошенко АО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах). Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.