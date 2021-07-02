Число активных Ethereum-адресов превысило показатель экосистемы биткоина
Недельная скользящая средняя активных адресов в сети первой криптовалюты за последние полтора месяца сократилась на 60% — с ~1,3 млн до ~500 000, минимума с апреля 2020 года. Значение оказалось ниже соответствующего показателя в блокчейне Ethereum, сообщает ForkLog.
Данные Glassnode показывают, что это третий случай в июне, когда по подобной метрике Ethereum превзошел биткоин. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в начале 2018 года.
Число активных адресов в сети второй по капитализации криптовалюты за последнюю неделю выросло более чем на 9% — до ~700 000. Показатель на 22% ниже апрельского максимума в ~900 000.
Другие компоненты Flippening Index, сравнивающего метрики биткоина и Ethereum, поступления от транзакционных комиссий и общее число заключенных транзакций, демонстрируют преимущество последнего на 300%+ и ~500% соответственно.
У биткоина остается преимущество по таким показателям, как число нод, объем переданной ончейн-стоимости, объем торгов и количество поисковых запросов в Google.