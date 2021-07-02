Число активных Ethereum-адресов превысило показатель экосистемы биткоина

Недельная скользящая средняя активных адресов в сети первой криптовалюты за последние полтора месяца сократилась на 60% — с ~1,3 млн до ~500 000, минимума с апреля 2020 года. Значение оказалось ниже соответствующего показателя в блокчейне Ethereum, сообщает ForkLog.

Данные Glassnode показывают, что это третий случай в июне, когда по подобной метрике Ethereum превзошел биткоин. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в начале 2018 года.

Bitcoin’s active addresses on the blockchain network just plunged to its lowest level since April 2020.



This data is bearish. It shows demand for Bitcoin is drying up very quickly. pic.twitter.com/vdmwagbvtm — Mr. Whale (@CryptoWhale) July 1, 2021

Число активных адресов в сети второй по капитализации криптовалюты за последнюю неделю выросло более чем на 9% — до ~700 000. Показатель на 22% ниже апрельского максимума в ~900 000.

Другие компоненты Flippening Index, сравнивающего метрики биткоина и Ethereum, поступления от транзакционных комиссий и общее число заключенных транзакций, демонстрируют преимущество последнего на 300%+ и ~500% соответственно.

У биткоина остается преимущество по таким показателям, как число нод, объем переданной ончейн-стоимости, объем торгов и количество поисковых запросов в Google.