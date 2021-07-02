Межбанк: достигнуто равновесие

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ поднялись выше уровня 27,40 гривен, после чего рост, наблюдавшийся последние два дня, прекратился.

Похоже, был достигнут уровень, вполне устроивший как продавцов, так и покупателей. Поэтому практически весь день сделки проходили в диапазоне от 27,39 до 27,425 гривен. Национальный банк третий день не появляется на рынке, резонно полагая, что рынок неплохо справляется и без его вмешательства. Общая активность участников торгов сегодня гораздо ниже, чем вчера.

Наличный курс доллара в обменниках Киева сначала поднялся с утренних 27,28-27,29 гривен до 27,32 гривен, а затем начал плавно опускаться, т.к. желающих купить валюту немного. В целом, курс доллара в Украине сегодня можно назвать стабильным по сравнению с предыдущими днями.

Евро на FOREX падает пятый день подряд. Сегодня он опустился до отметки 1,1818 доллара. Американский доллар укрепляется накануне публикации важных статистических данных об уровне занятости в несельскохозяйственном секторе США, которая ожидается в 15:30 по Киеву. Наличный курс евро сначала опустился до 32,37-32,38 гривен, но затем опять вернулся к 32,40-32,42 гривнам. Чем ниже курс евро в обменниках, тем больше желающих его купить.

Польский злотый сегодня подешевел до 7,13-7,14 гривен.

Российский рубль в первой половине дня подешевел с 73,30 до 73,75 рублей за доллар. Цена наличного рубля в столице продолжает оставаться в пределах 3,70-3,75 гривны за 10 рублей, но количество предложений по 3,70-3,71 гривны становится все больше. Можно утверждать, что рубль немного подешевел по сравнению с началом недели.