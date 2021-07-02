Как облагаются налогом операции с криптовалютой

Согласно пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 НК налоговый агент, который насчитывает (выплачивает, предоставляет) облагаемый налогом доход в пользу плательщика налога, обязан удерживать налог на доходы физических лиц и военный сбор с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога 18 %, определенную ст. 167 НК, и ставку военного сбора 1,5 %., установленную пп. 1.3 п. 161 подразд. 10 разд. XX НК, сообщает ЛигаБизнес.

В то же время плательщик налога, который получает доходы от лица, которое не является налоговым агентом, и иностранные доходы, обязан включить сумму таких доходов в общий годовой облагаемый налогом доход и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (дальше - налоговая декларация) по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог и военный сбор с таких доходов (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 НК).

Порядок представления налоговой декларации определен ст. 179 НК.

На сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности, отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней.

Вместе с тем с целью урегулирования правоотношений относительно обращения, хранения, владения, использования и проведения операций с помощью криптоактивов в Украине, а также определение общих принципов функционирования и правового регулирования рынка виртуальных активов в Украине на сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрированы соответствующие проекты законов.

Учитывая изложенное, доход, полученный физическим лицом от продажи криптовалюты, включается в общий годовой облагаемый налогом доход как иностранный доход, если источник выплаты этого дохода является иностранным, или как иной доход, если выплата дохода осуществляется физическим лицом - резидентом на территории Украины.

При этом налогообложению подлежит сумма средств, которая получается налогоплательщиком от операций с криптовалютой.

Следует отметить, что вопрос является ситуативным, а каждый конкретный случай возникновения налоговых отношений следует рассматривать с учетом документов (материалов), которые касаются затронутых вопросов.