В "СН" сообщили, что на параде ко Дню Независимости обувь у женщин будет другая
Марина Бардина, депутат от "СН", в результате беседы с Министром обороны сообщила, что на параде ко Дню Независимости обувь у женщин будет другая, но не уточнила, какая именно.
Об этом свидетельствует публикация депутата в Facebook.
Так, по словам политика,
"министр продемонстрировал ей картинку предполагаемой для парада обуви".
Бардина также отметила, что они с министром
"договорились вместе поработать над становлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе".
Напомним, по информации СМИ, социум возмутился, увидев репетицию женского марша ко Дню Независимости Украины, во время которого женщины маршировали на каблуках.