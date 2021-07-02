В "СН" сообщили, что на параде ко Дню Независимости обувь у женщин будет другая

Марина Бардина, депутат от "СН", в результате беседы с Министром обороны сообщила, что на параде ко Дню Независимости обувь у женщин будет другая, но не уточнила, какая именно.

Об этом свидетельствует публикация депутата в Facebook.

Так, по словам политика, "министр продемонстрировал ей картинку предполагаемой для парада обуви".

Бардина также отметила, что они с министром "договорились вместе поработать над становлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе".

Напомним, по информации СМИ, социум возмутился, увидев репетицию женского марша ко Дню Независимости Украины, во время которого женщины маршировали на каблуках.