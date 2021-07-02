Суд сообщил приговор командиру "минобороны ДНР"

В Донецкой области суд признал виновным и осудил на 10 лет лишения свободы 43-летнего жителя Горловки, который был командиром в "минобороны ДНР", сообщает Корреспондент.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года правонарушитель находился в составе НЗФ РФ на должностях "разведчика" 3-й отдельной мотострелковой бригады Беркут и "стрелка" 1-го батальона территориальной обороны "ДНР".

В 2020 году злоумышленник занял пост так называемого "командира" 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты 1-го батальона теробороны "минобороны ДНР" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник на "службе" наблюдал за позициями ВСУ у Торецка и Верхнеторецкого. Он также принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов против украинской армии.

Сепаратист был задержан 9 мая 2021 года во время проведения контртеррористических мероприятий. При задержании у него изъяли военный билет НЗФ "ДНР", удостоверение участника общественной организации "Ветераны Новороссии" и военную форму.

Мужчина признан виновным в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц и участия в террористической организации. Ближайшие 10 лет он проведет за решеткой.