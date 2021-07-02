В аэропорту "Шарль-де-Голль" проходит забастовка, рейсы задерживаются

Один из терминалов аэропорта "Шарль-де-Голль" в пятницу оказался заблокирован объявившими забастовку сотрудниками, сообщает Интерфакс-Украина.

На фотографиях из терминала 2Е видно, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, напротив, стоят и блокируют проход пассажирам.

По информации местных СМИ, из-за акции протеста некоторые авиарейсы были задержаны, примерно на час. Пока никакие рейсы не отменены.

На сайте аэропорта опубликовано сообщение, в котором говорится, что в период с 1 по 5 июля "ожидаются возможные задержки авиарейсов" из-за забастовки.

Члены профсоюзов работников аэропорта требуют прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров. По их мнению, этот план приведет к отмене ряда премиальных выплат.

Еще одна серия забастовок ожидается в "Шарль-де-Голле" на следующей неделе - 9 июля.