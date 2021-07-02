Рынок новых авто в июне вырос почти вдвое

Рынок новых коммерческих авто в Украине в июне вырос почти вдвое. Об этом со ссылкой на Укравтопром, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте ассоциации в пятницу, это лучший июньский результат за последние восемь лет. При этом по сравнению с маем текущего года продажи выросли на 7,3%.

Прежде всего июньский результат достигнут за счет роста регистраций лидера рейтинга - автомобилей Renault впятеро – до 535 новых авто (в июне прошлого года лидировал Fiat).

На второй позиции со значительным отрывом Fiat с приростом продаж на 6% - до 125 машин

На третьей - марка Peugeot, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился на 43% и составил 110 ед.

Четвертый результат (против пятого год назад) у белорусского МАЗа, регистрации автомобилей которого выросли на 14% - до 73 ед.

В то же время, как сообщалось, Украина с начала мая текущего года ввела 35%-ную спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков (за исключением шасси) из Беларуси в ответ на дискриминацию. Однако торговый дом "МАЗ-Украина", а также малоизвестное ООО "Стрит Авто" оспорили это решение в Окружном административном суде Киева и добились его приостановки до рассмотрения дела по сути. Согласно госреестру судебных решений, в настоящее время это определение оспаривается, в частности, ассоциацией "Укравтопром" в апелляционной инстанции.

Июньскую пятерку лидеров коммерческого авторынка, по информации ассоциации, замыкает Citroen, в зачете которого 66 зарегистрированных авто (+78%).

По информации "Укравтопрома", всего в январе-июне украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 6,6 тыс. новых машин - почти на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Ассоциация также приводит статистику продаж автобусов (включая микроавтобусы) в июне, согласно которой первичные регистрации этой автотехники выросли в 3,7 раза сравнению с июнем-2020, а к маю текущего – на 84,7%, до 351 ед.

Лидерство в этом сегменте закрепил Citroen, нарастивший регистрации в июне до 190 автобусов по сравнению с отсутствием регистраций марки в июне-2020 и 90 машинами в мае-2021.

На второй строчке - лидер июня-2020 автобусы Ataman (производства "Черкасского автобуса") с 60 машинами – в 10 раз больше, чем в мае текущего года и на треть больше, чем в июне-2020.

На третье место против седьмого годом ранее поднялись автобусы Renault (25 ед. против двух в июне-2020), а на четвертом украинские "Эталон" с ростом продаж на 91% - до 21 машины.

Замыкает пятерку Volkswagen с проданными 16 автобусами против 26 в мае текущего и отсутствием продаж в июне прошлого года.

Как сообщалось, по итогам 2020 года первичные регистрации коммерческих автомобилей сократились на 6% по сравнению с 2019 годом – до 11,6 тыс. ед. По автобусам ассоциация статистику за год не обнародовала.