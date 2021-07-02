Погода на выходные, 3-4 июля: жара и грозы

На выходных в Украине выехать на природу, скорее всего, не получится – во всех регионах ожидаются дожди с грозами. Также везде погода будет облачной, но, тем не менее, жаркой на большей части страны.

В субботу, 3 июля, холоднее всего будет в Черновицкой области – там прогнозируется 21-23°С днем и 14-16°С ночью. В большинстве же западных областей будет преобладать температура 23-25°С днем и 15-17°С ночью. На Закарпатье и прилегающих к нему областях будет 22-24°С днем и от 13 до 17°С ночью.

В центре Украины в субботу ожидается 25-28°С днем и 16-20°С ночью. И только в Винницкой области будет попрохладнее – 24-26°С днем и 16-18°С ночью. На севере страны температура воздуха прогреется до 26-29°С днем и опустится до 17-19°С ночью.

На востоке страны будет жарко – от 29 до 31°С днем и 18-21°С ночью. В Луганской области воздух местами прогреется даже до 32°С днем. На юге страны ожидается от 26 до 29°С днем и 18-22°С ночью. В Одесской области днем будет прохладнее всего – от 25 до 27°С.

В воскресенье, 4 июля, погода по регионам будет более-менее стабильной. На западе – от 24 до 28°С днем и 13-15°С ночью. В центре – 26-28°С днем и 17-20°С ночью. В Житомирской и Винницкой областях будет попрохладнее – 25-27°С днем и 15-18°С ночью.

На севере и юге страны воздух прогреется до 26-28°С днем и опустится до 17-20°С ночью. На востоке снова ожидается жара до 30-32°С днем и 18-20°С ночью. В Крыму в воскресенье днем будет наиболее прохладно – 24-26°С, ночью –19-21°С.

Кроме дождей и грозы, по всей территории Украины на выходных ожидается ветреная погода, особенно на юге и западе страны – там прогнозируют ветер до 22 км/час. В центре и в Крыму будет тоже довольно ветрено – до 18 км/час. Меньше всего дуть будет на севере и востоке страны – там ожидается ветер до 14 км/час максимум.



Также 3 июля в отдельных регионах Украины ожидаются град и шквалы до 15-20 м/с (уровень опасности – желтый).

В столице﻿ на выходных прогнозируют от 18 до 26°С днем, ветер 4-11 км/час и, как и по всей стране, дожди с грозами.

Погода, ожидаемая в субботу, 3 июля. Скриншот meteobar.com