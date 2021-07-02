Под Житомиром на аэродроме нашли нелегальный парк самолетов контрабандистов

В четверг, 1 июля, оперативники Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Государственной авиационной службы Украины проверили аэродром близ города Бердичев. На нем нашли парк сильно изношенных самолетов и вертолетов, на которых воздушные контрабандисты переправляли сигареты в страны Евросоюза, сообщает Страна.ua.

"Во время проверки выявлено значительное количество летательных аппаратов разных типов, которые хранились и ремонтировались на аэродроме местными специалистами. Кроме этого, выявлен ряд нарушений правил полетов, что может быть свидетельством причастности к другим видам противоправной деятельности. Мероприятия продолжаются" , - написала пресс-служба Госавиаслужбы.