Зеленский поедет на военные учения "Си Бриз"-2021

В воскресение, 4 июля, в Одессе ждут президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Думская.

Об этом изданию сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

Основная часть визита будет посвящена празднованию Дня Военно-морских сил Украины, который отмечают в первое воскресенье июля.

По планам, в ходе визита президент встретится с командованием ВМСУ.

В этот день, 4 июля, будет еще одна памятная дата: Соединенные Штаты Америки отмечают 245 лет подписания Декларации о независимости США.

Как ожидается, командование Шестого флота США проведет по этому поводу праздничные мероприятия на борту американского ракетного эсминца USS DDG71 Ross, который сейчас принимает участие в международных учениях «Си Бриз»-2021 и базируется в одесском порту.

Вероятно, Владимир Зеленский также будет присутствовать на этом приеме.