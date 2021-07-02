Зеленский поедет на военные учения "Си Бриз"-2021
В воскресение, 4 июля, в Одессе ждут президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Думская.
Об этом изданию сообщили источники в Министерстве обороны Украины.
Основная часть визита будет посвящена празднованию Дня Военно-морских сил Украины, который отмечают в первое воскресенье июля.
По планам, в ходе визита президент встретится с командованием ВМСУ.
В этот день, 4 июля, будет еще одна памятная дата: Соединенные Штаты Америки отмечают 245 лет подписания Декларации о независимости США.
Как ожидается, командование Шестого флота США проведет по этому поводу праздничные мероприятия на борту американского ракетного эсминца USS DDG71 Ross, который сейчас принимает участие в международных учениях «Си Бриз»-2021 и базируется в одесском порту.
Вероятно, Владимир Зеленский также будет присутствовать на этом приеме.