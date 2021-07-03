Ученые разгадали причину исчезновения мамонтов

Международная группа ученых из Финляндии, Великобритании и Испании назвали изменение климата причиной гибели мамонтов и мастодонтов. ﻿﻿Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution, сообщает Лента.Ру.

По мнению ученых, версия о том, что мамонтов истребили первобытные люди, ошибочна. Специалистами было установлено, что мастодонты и мамонты вымерли в конце последнего ледникового периода, вслед за которым наступило постепенное глобальное снижение численности популяции слонов. Катастрофа, которая стала причиной полного вымирания этих животных, продолжалась на протяжении миллионов лет.

Исследователями был проведен анализ всех имеющихся экспонатов мастодонтов и мамонтов мировых музеев.