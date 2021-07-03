СБУ задержала организатора кокаиновых поставок из Латинской Америки

В Ровно во время спецоперации задержали организатора наркогруппировки на попытке сбыта партии наркотиков, сообщает Интерфакс-Украина.

kqwdpy1xgv_big.jpg
"Злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и пытался скрыться с места преступления", - отмечается в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По данным следствия, участники группировки наладили контрабандный канал переправки кокаина из стран Латинской Америки в Украину.

Полученный из-за границы "товар", они планировали реализовывать оптовыми партиями на территории Ровенской и Волынской областей. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

_jma8frqyc_big.jpg

В ходе обысков по месту жительства и подсобных помещениях наркодельцов правоохранители изъяли:

  • подготовленную к сбыту партию наркотиков;
  • 3 единицы огнестрельного оружия; технические устройства для блокировки радиосигнала;
  • деньги, полученные преступным путем.
dfvgtkqwjo_big.jpg

Следователи СБУ сообщили организатору группы о подозрении.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников наркобизнеса.

Новости

analytics