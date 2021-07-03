В России "шампанским" будут называть только вина своего производства

Дистрибютор премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy в России заявил, что компания заморозила отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей на неопределенный срок.

Об этом сообщает российское издание РБК в распоряжении которого есть этот документ. Подлинность письма подтвердили три источника на российском рынке, отметили журналисты.

Прекращение поставок шампанских вин, связано с поправками в закон о регулировании алкогольной продукции, которые 2 июля был подписан Владимиром Путиным. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки исключают использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории РФ.

"И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино" , – отметили в письме Moet Hennessy.

Изменения в законодательстве потребуют от производителя французского шампанского пересертифицировать вина и изменить маркировку продукции. Компания сообщила, что производители шампанского "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".