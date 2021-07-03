Ученые подсчитали продолжительность жизни людей к 2100 году

Ученые из Вашингтонского университета в США провели исследование, в котором оценили вероятность того, что к 2100 году любой человек сможет дожить до 120 лет, сообщает УНИАН.

Результаты своих подсчетов они описали в журнале Demographic Research. Специалисты спрогнозировали продолжительность жизни человека через 79 лет. Для этого они проанализировали демографические прогнозы, статистику по выживаемости пожилых людей и последние сведения из Международной базы данных по долголетию людей.

Ученые подсчитали, что существует более чем 99% вероятность того, что уже в этом столетии люди будут доживать до 126-130 лет. Также исследование показало, что вероятность отметить свой 126-й день рождения составляет 89%, а 128-й - 44%. А дожить до 130-летнего юбилея смогут 13% жителей Земли.