Под завалами в Майами нашли еще два тела

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома в американском городе Серфсайд под Майами (штат Флорида) выросло до 22, сообщает РБК.

Об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава,передает CNN. По ее словам, в ходе поисково-спасательных работ были найдены тела еще двух человек. Пропавшими без вести числятся 126 человек.

Спасательные работы в завалах осложняет приближение урагана, который движется по направлению к Флориде. Как отмечает канал, устоявшая при обрушении часть здания остается нестабильной.