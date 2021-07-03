Киевлянам обязали пересчитать платежки за тепло: вернут ли деньги
Антимонопольный комитет (АМКУ) решил заставить КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) сделать перерасчет тарифов на отопление столичным жителям и подписать с ними новые договора. Если КП не справится на протяжении 20 дней, антимонопольщики пригрозили ему штрафом, сообщает UBR.
Об этом пишет глава столичного подразделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
Другими словами, орган требует, чтобы КТЭ урезало столичным жителям платежки. Но опрошенные нами эксперты по жилищно-коммунальному хозяйству единогласно полагают, что претензии АМКУ не возымеют никакого результата. И закончиться дело может простой судебной волокитой. Да и то – в далекой перспективе.
Новые договоры
Алексей Хмельницкий поясняет решение АМКУ тем, что к переоформлению договоров с потребителями предприятие обязывает законодательство: в 2019 году вступил в силу закон "О жилищно-коммунальных услугах", который дал больше прав потребителям. В частности, и – в избрании модели договорных отношений с гражданами.
"Задачей "Киевтеплоэнерго" было подготовиться к изменениям, которые несет закон и подписать новые договоры с потребителями. Но в коммунальной компании-монополисте решили, что это не столь приоритетная задача. То есть, подписать договор и согласовать условия с потребителями – это не приоритет", – говорит он.
А вот использовать новую методологию, которая удобна тепловикам – приоритет, добавляет Хмельницкий. По его словам, такие отношения с клиентами – явно неконкурентные. Иными словами, от КТЭ потребовали посредством обязательных к выполнению "рекомендаций" не использовать новую методологию расчета до подписания новых соглашений.
Во-вторых, нужно осуществить перерасчет тем киевлянам, к которым эту методологию уже применили. Иначе – штраф и открытие дела. От себя добавим, что претензии к "Киевтеплоэнерго" в АМКУ высказали как раз на фоне того, что КП сегодня пребывает перед угрозой дефолта.
"Киевтеплоэнерго" судится с Оператором системы передачи (ОСП) объединенной энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" из-за того, что тот ежемесячно насчитывает предприятию десятки миллионов гривен за пользование магистральными сетями – хотя ими киевское теплокоммунэнерго фактически не пользуется.
Надежды на перерасчет мало
Как утверждает в разговоре глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко, все претензии АМКУ к коммунальному предприятию – "дохлый номер".
"В этой ситуации очень сложно сказать, насколько рекомендации АМКУ будут уместны. До этого существовало минимум два способа начисления тарифов, которые "Киевтеплоэнерго" проводило. И в принципе это никого не волновало. Я не думаю, что "Киевтеплоэнерго" будет выполнять требования АМКУ", – говорит Попенко.
Эксперт сомневается, что коммунальному предприятию грозит штраф и предполагает, что эта история может закончиться судами, которые длиться будут годами. Он добавляет, что для потребителей пользы от претензий антимонопольщиков не будет никаких, и перерасчета жителям столицы ждать явно не стоит.
"Если так, то КП должно сделать перерасчеты всему Киеву. А предприятие это и так убыточное. Где вы видели, чтобы "собака на шее колбасу носила"? Киев и так не поднимал тарифы с 1 января. Он только выровнял их до тарифов 2018 года", – поясняет глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА.
Напомним, что в 2018-м тарифы подняли. Потом, перед выборами (и в связи с тем, что стоимость газа на рынке стремительно упала), урезали на 20-25%. И такой тариф держался до конца 2020 года.
Предугадать новые тарифы нереально
На вопрос о том, можно ли предположить, насколько "скостят" платежки на тепло для киевлян в случае перерасчета, эксперт ответил, что это невозможно. И действительно, этого не сделаешь без знания того, за какой период антимонопольщики предъявляют предприятию претензии.
"В сообщении Хмельницкого же нет равным счетом ничего о периодах. Неясно, о каких месяцах речь. Может, речь вообще идет о марте. И опять-таки тут вопрос о том, что КП провело новые начисления без новых договоров. Когда эти начисления были проведены?" – задается вопросом Попенко.
Он подчеркнул, что дело тут даже не в убыточности "Киевтеплоэнерго". Даже если бы оно было прибыльным, сделать перерасчет за весь период в столице крайне сложно.
"Я еще предполагаю возможность сделать перерасчет за месяц. Но если АМКУ "дожмет" "Киевтеплоэнерго", то какие-то несущественные изменения в тарифах возможны. Но я в это не верю. И если так, то все это произойдет в долгосрочной перспективе", – заключил эксперт.
Противостояние Зеленского и Кличко
В разговоре с нами соучредитель Фонда энергетических стратегий (ФЭС) Юрий Корольчук полностью согласился в отсутствии перспективы замысла антимонопольщиков по перерасчету. Но тут сразу же возникает резонный вопрос о том, кому нужно "заваривать такую кашу" и что за всеми этими претензиями стоит на самом деле.
"Возможно, это связано с политическими аспектами – конфликтом между Зеленским и Кличко. Зеленский даже почти прямо говорит об этом в своих интервью. Это ни для кого не секрет. Претензии АМКУ – рутинный процесс, который может закончиться судом. К тому же у "Киевтеплоэнерго" и так куча своих проблем", – подчеркнул он.
Правда, Корольчук не верит в банкротство предприятия. Он убежден, что столичный бюджет ему поможет. И с точки зрения политических аспектов Виталий Кличко будет прилагать все усилия, чтобы жители столицы имели минимально допустимую стоимость отопления. И для этого есть хороший финансовый потенциал.