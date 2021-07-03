Киевлянам обязали пересчитать платежки за тепло: вернут ли деньги

Антимонопольный комитет (АМКУ) решил заставить КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) сделать перерасчет тарифов на отопление столичным жителям и подписать с ними новые договора. Если КП не справится на протяжении 20 дней, антимонопольщики пригрозили ему штрафом, сообщает UBR.

Об этом пишет﻿ глава столичного подразделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Другими словами, орган требует, чтобы КТЭ урезало столичным жителям платежки. Но опрошенные нами эксперты по жилищно-коммунальному хозяйству единогласно полагают, что претензии АМКУ не возымеют никакого результата. И закончиться дело может простой судебной волокитой. Да и то – в далекой перспективе.

Новые договоры

Алексей Хмельницкий поясняет решение АМКУ тем, что к переоформлению договоров с потребителями предприятие обязывает законодательство: в 2019 году вступил в силу закон "О жилищно-коммунальных услугах", который дал больше прав потребителям. В частности, и – в избрании модели договорных отношений с гражданами.

"Задачей "Киевтеплоэнерго" было подготовиться к изменениям, которые несет закон и подписать новые договоры с потребителями. Но в коммунальной компании-монополисте решили, что это не столь приоритетная задача. То есть, подписать договор и согласовать условия с потребителями – это не приоритет" , – говорит он.

А вот использовать новую методологию, которая удобна тепловикам – приоритет, добавляет Хмельницкий. По его словам, такие отношения с клиентами – явно неконкурентные. Иными словами, от КТЭ потребовали посредством обязательных к выполнению "рекомендаций" не использовать новую методологию расчета до подписания новых соглашений.

Во-вторых, нужно осуществить перерасчет тем киевлянам, к которым эту методологию уже применили. Иначе – штраф и открытие дела. От себя добавим, что претензии к "Киевтеплоэнерго" в АМКУ высказали как раз на фоне того, что КП сегодня пребывает перед угрозой дефолта.

"Киевтеплоэнерго" судится с Оператором системы передачи (ОСП) объединенной энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" из-за того, что тот ежемесячно насчитывает предприятию десятки миллионов гривен за пользование магистральными сетями – хотя ими киевское теплокоммунэнерго фактически не пользуется.

Надежды на перерасчет мало

Как утверждает в разговоре глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко, все претензии АМКУ к коммунальному предприятию – "дохлый номер".

"В этой ситуации очень сложно сказать, насколько рекомендации АМКУ будут уместны. До этого существовало минимум два способа начисления тарифов, которые "Киевтеплоэнерго" проводило. И в принципе это никого не волновало. Я не думаю, что "Киевтеплоэнерго" будет выполнять требования АМКУ" , – говорит Попенко.

Эксперт сомневается, что коммунальному предприятию грозит штраф и предполагает, что эта история может закончиться судами, которые длиться будут годами. Он добавляет, что для потребителей пользы от претензий антимонопольщиков не будет никаких, и перерасчета жителям столицы ждать явно не стоит.

"Если так, то КП должно сделать перерасчеты всему Киеву. А предприятие это и так убыточное. Где вы видели, чтобы "собака на шее колбасу носила"? Киев и так не поднимал тарифы с 1 января. Он только выровнял их до тарифов 2018 года" , – поясняет глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА.

Напомним, что в 2018-м тарифы подняли. Потом, перед выборами (и в связи с тем, что стоимость газа на рынке стремительно упала), урезали на 20-25%. И такой тариф держался до конца 2020 года.

Предугадать новые тарифы нереально

На вопрос о том, можно ли предположить, насколько "скостят" платежки на тепло для киевлян в случае перерасчета, эксперт ответил, что это невозможно. И действительно, этого не сделаешь без знания того, за какой период антимонопольщики предъявляют предприятию претензии.

"В сообщении Хмельницкого же нет равным счетом ничего о периодах. Неясно, о каких месяцах речь. Может, речь вообще идет о марте. И опять-таки тут вопрос о том, что КП провело новые начисления без новых договоров. Когда эти начисления были проведены?" – задается вопросом Попенко .

Он подчеркнул, что дело тут даже не в убыточности "Киевтеплоэнерго". Даже если бы оно было прибыльным, сделать перерасчет за весь период в столице крайне сложно.

"Я еще предполагаю возможность сделать перерасчет за месяц. Но если АМКУ "дожмет" "Киевтеплоэнерго", то какие-то несущественные изменения в тарифах возможны. Но я в это не верю. И если так, то все это произойдет в долгосрочной перспективе" , – заключил эксперт.

Противостояние Зеленского и Кличко

В разговоре с нами соучредитель Фонда энергетических стратегий (ФЭС) Юрий Корольчук полностью согласился в отсутствии перспективы замысла антимонопольщиков по перерасчету. Но тут сразу же возникает резонный вопрос о том, кому нужно "заваривать такую кашу" и что за всеми этими претензиями стоит на самом деле.

"Возможно, это связано с политическими аспектами – конфликтом между Зеленским и Кличко. Зеленский даже почти прямо говорит об этом в своих интервью. Это ни для кого не секрет. Претензии АМКУ – рутинный процесс, который может закончиться судом. К тому же у "Киевтеплоэнерго" и так куча своих проблем" , – подчеркнул он.

Правда, Корольчук не верит в банкротство предприятия. Он убежден, что столичный бюджет ему поможет. И с точки зрения политических аспектов Виталий Кличко будет прилагать все усилия, чтобы жители столицы имели минимально допустимую стоимость отопления. И для этого есть хороший финансовый потенциал.