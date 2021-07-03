Гетманцев взялся за бизнес, торгующий евробляхами

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что все жесткие решения, которые парламент принимал относительно собственников авто на иностранной регистрации (евроблях) направлены не против них, а против тех, кто строит на этом бизнес, сообщает UBR.

По его словам, логика такой, как он ее называет, организованной преступной деятельности – в том, что некоторые дельцы, желая подзаработать, завозят евробляхи в Украину, а потом распродают их гражданам. Поскольку растаможка позже обходится втридорога, эти "бизнесмены" выводят недовольных покупателей на митинги.

"Меня раздражают те, кто, рассчитывая на льготную растаможку, делают масштабный бизнес на ввозе сюда авто на еврономерах, продают такие машины людям, которых они потом выводят на уличные протесты. Я категорически против такого бизнеса. Для меня это организованная преступная деятельность" , – говорит он.

Гетманцев подчеркнул, что это – деятельность по системному уклонению от налогообложения, которую необходимо пресечь. И нардеп полагает, что сделал все необходимое, чтобы это произошло. Он напомнил, что Рада дала возможность людям, которые приобрели авто до 1 января 2021-го, его растаможить.

"А тех, кто продолжал завозить такие машины после нового года, а также авто на еврономерах возрастом до пяти лет, мы продолжаем штрафовать. У нас есть коммуникация непосредственно с МВД. И мы ее ведем" , – добавил глава налогового комитета парламента.

На вопрос о требованиях "евробляхеров" насчет отмены акциза на ввезенные в Украину подержанные авто Гетманцев ответил, что они этого не дождутся.

"Насчет отмены акциза, то я категорически против этого. Это – абсолютные манипуляции. У нас акциз не выше, чем в странах Европы. Если взять стоимость авто, которое заезжает из Германии в Словакию, то, конечно, стоимость там будет ниже. Но это – ЕС. Это – фактически единая таможенная зона" , – акцентировал он.

Гетманцев обратил внимание, что если ввозить в страны Евросоюза машину из ОАЭ, то ставки абсолютно такие же, а, может, даже выше, чем у нас. Поэтому инициативы "евробляхеров" – манипуляции.