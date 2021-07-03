Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе Национальный банк жестко остановил попытку укрепления гривны и фактически развернул тренд по доллару вверх.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись во вторник 29 июня на отметке 27,20/27,35 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Благодаря росту предложения валюты от экспортеров котировки начали снижаться и достигли 27,15 гривен на покупке и 27,165 гривен на продаже. Перекос между спросом и предложением, как всегда, пришлось устранять Национальному банку. Сначала он вышел с интервенцией на покупку по цене 27,17 гривен и купил 20 миллионов долларов, затем понизил планку до 27,15 гривен – и взял еще 6 млн. Больше купить не удалось, поскольку такая цена показалась привлекательной не только регулятору. И импортеры, и банки начали дружно покупать валюту – и не позволили доллару упасть сильнее.

30 июня была предпринята еще одна попытка снижения, но уровень 27,15 пробить не удалось. Продавцов в этот день было меньше, к тому же банки в последний день месяца покупали больше для выравнивания своей валютной позиции, поэтому, оттолкнувшись от минимальных уровней, ценники поползли вверх. И в среду, и в оставшиеся два дня регулятор на рынке не появлялся: отлично справились и без него. Закрыли неделю на отметке 27,40/27,42 гривен – на 6 копеек на позиции «бид» и на 6,5 копеек на позиции «оффер» выше, чем неделей ранее.

Вслед за безналичным совершал колебания и наличный курс доллара в Украине. Так, во вторник 29 июня курс доллара в обменниках Киева опускался до 27,15-27,16 гривен, а 1 июля – поднимался до 27,32-27,34 гривен. В пятницу, несмотря на стабильность на межбанке, наличный доллар опять начал дешеветь: к вечеру в столице ценник на продажу опустился до 27,28-27,29 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе падал четыре дня из пяти и опустился с отметки 1,1942 доллара в понедельник до 1,1805 доллара в пятницу. Публикация противоречивых данных по занятости и безработице в США в пятницу 2 июля привела к продажам американского доллара против ведущих мировых валют и подтолкнула евро вверх. Закрыли неделю на отметке 1,1862 – на 72 пункта ниже, чем неделей ранее. В Украине наличный евро за неделю подешевел на 30 копеек: в понедельник 28 июня его продавали по 32,65 гривен, а в четверг 1 июля в киевских обменниках появились предложения по 32,35 гривен (которые, впрочем, довольно быстро исчезли). К вечеру пятницы 2 июля курс наличного евро установился в пределах 32,39-32,44 гривны.

Российский рубль падал по отношению к американскому доллару в течение всей уходящей недели. За это время он опустился с 72,10 до 73,80 рублей за доллар. Даже рост мировых цен на нефть и достигнутое соглашение об увеличении добычи нефти со странами ОПЕК не смогло поддержать российскую валюту. И только в пятницу, когда доллар подешевел в мире, российский рубль отвоевал у него 70 копеек. Закрыли неделю на отметке 73,15 рубля за доллар – на один рубль и 5 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в течение недели подешевел с 3,75-3,77 до 3,70-3,75 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Конец одного месяца и начало другого остались позади. Закончилась череда «длинных выходных», страна вступает в обычный летний режим. Стабилизация ситуации с пандемией коронавируса, спад заболеваемости на какое-то время дают возможность с оптимизмом взглянуть в ближайшее будущее. Немного неясна ситуация с иностранными инвесторами: временно ли их падение интереса к украинским ценным бумагам, и как быстро они возобновят их покупки? В целом же на ближайшее время обстановка на валютном рынке видится стабильной, без резких колебаний. Наличный доллар на следующей неделе продолжит торговаться в диапазоне 27,10-27,50 гривен, причем шанс уйти к нижней границе диапазона чуть выше, чем к верхней.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. Диапазон колебаний евро сужаем: 1,1740-1,2040 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 32,20 до 32,80 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит двигаться внутри коридора 72-74 рубля за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в интервале 3,67-3,78 гривны за 10 российских рублей.