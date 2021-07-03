15 примеров "адского" макияжа, за который стыдно

Будем честными, этим женщинам действительно не повезло: они точно знают, что такое неудачный макияж. У визажистов явно был плохой день, ведь эти работы – просто провал, сообщает 24 Канал.

Об этом пишет Reddit.

У всех бывают неудачи, но обидно, когда из-за них страдают другие люди. Перед вами подборка очень странного макияжа, на который можно по-разному реагировать: хочется и смеяться, и плакать. Хотя часто это дело вкуса: кому-то такие работы могут понравиться. И это нормально.

Немного переборщили с темным оттенком, не кажется?

Женщина явно чем-то недовольна

Девушка расплакалась из-за такой макияжа от профессионалов

Руки белые, а лицо – желтое

"И этот макияж мне сделал профессионал"

Как интересно переходят цвета на шее

Кто-то фанатеет от этой работы, а кому-то она ужасная

Такой массивный макияж!

Огогого!

Макияж, который сделали девушке на встречу выпускников...