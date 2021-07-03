15 примеров "адского" макияжа, за который стыдно
Будем честными, этим женщинам действительно не повезло: они точно знают, что такое неудачный макияж. У визажистов явно был плохой день, ведь эти работы – просто провал, сообщает 24 Канал.
Об этом пишет Reddit.
У всех бывают неудачи, но обидно, когда из-за них страдают другие люди. Перед вами подборка очень странного макияжа, на который можно по-разному реагировать: хочется и смеяться, и плакать. Хотя часто это дело вкуса: кому-то такие работы могут понравиться. И это нормально.
Немного переборщили с темным оттенком, не кажется?
Женщина явно чем-то недовольна
Девушка расплакалась из-за такой макияжа от профессионалов
Руки белые, а лицо – желтое
"И этот макияж мне сделал профессионал"
Как интересно переходят цвета на шее
Кто-то фанатеет от этой работы, а кому-то она ужасная
Такой массивный макияж!
Огогого!
Макияж, который сделали девушке на встречу выпускников...