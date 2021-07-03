Хакеры парализовали работу крупной сети супермаркетов Швеции
Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden подверглась хакерской атаке и была вынуждена приостановить обслуживание в 800 магазинах, сообщает Интерфакс-Украина.
"Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают", - говорится в заявлении Coop Sweden.
Атака произошла в пятницу вечером.
"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться", - добавили в компании.
Coop Sweden не уточнила, как именно хакером удалось завладеть доступом к кассам.
СМИ отмечают, что атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей.