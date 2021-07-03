Возле города Тарнув в Польше произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм" , - написал Николенко.

Также он отметил, что украинский консул прибыл на место происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.