США призывают Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе

Посольство США в Украине обратилось к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с призывом обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе с привлечением к ответственности всех причастных, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине" , - отмечается в сообщении посольства.

Посольство также поприветствовало решение Верховного суда Украины оставить в силе обвинительный приговор экс-начальнику департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Как сообщалось, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.