Отдыхающих на Азовском море настигла новая напасть

В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) на Азовском море пожаловались на нашествие комаров. Отдыхающим советуют позаботится о защите от этих насекомых, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказали участники Facebook-группы﻿ "Любимая Кирилловка". В субботу, 3 июля, пользовательница соцсети из Запорожья задала вопрос участникам сообщества: как обстоит дело с комарами?

В комментариях ей ответили, что насекомых очень много и они кусают даже днем.

Украинка задала вопрос в социальной сети. Источник: Скриншот

Участники группы ответили ей. Источник: Скриншот

"Раньше их травили и их было меньше,а в этом году, наверное, деньги в карман положили" , – написала участница группы.

Ей ответили, что это лето очень влажное и жаркое, а как раз такую погоду любят комары.

Отметим, что такая ситуация, судя по отзывам туристов, наблюдается не только в указанном населенном пункте, а на многих курортах Азовского моря.

"В этом году везде беда с ними", "Заедают, вечером просто ужас. Не помню, что бы столько их было в Кирилловке" , – ответили также пользователи.

Отдыхающие пожаловались на нашествие комаров. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Один из отдыхающих поделился, что особенно много насекомых в селе Степок возле Кирилловки.

"Столько комаров еще не видел в жизни" , – написал мужчина.

"Очень много, и кусают даже утром и днем. Берите защиту от комаров и побольше" , – посоветовали украинке.

Один из пользователей написал, что "столько комаров еще не видел в жизни". Источник: Скриншот

Комаров в шутку сравнили с крокодилами. Источник: Скриншот

Пользователи Facebook рассказали об отдыхе в Кирилловке. Источник: Скриншот

Отдыхающих предупредили о большом количестве комаров. Источник: Скриншот

Напомним, ранее отдыхающие заметили в Кирилловке опасную кольчатую сколопендру. Она может вызвать сильный ожог на коже и аллергическую реакцию.

Кроме того, туристов на Азовском море в этом году атаковали морские блохи (бокоплавы). Они живут в узкой полосе прибоя, светятся по ночам и даже фильтруют воду, но могут быть опасны для людей с аллергией. Врач-дерматолог Марина Анфилова ранее рассказала, что делать в случае укуса.

Жители Кирилловки также ожидают нашествие медуз.