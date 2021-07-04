Лукашенко призвал белорусскую интеллигенцию "не вмешиваться в политику"

Александр Лукашенко призвал интелигенцию не заниматься политикой и не совершать неправильных шагов", сообщает Интерфакс-Украина.

Лукашенко посетил в субботу Большой театр оперы и балета, где 3 июля прошел праздничный гала-концерт, посвященный Дню независимости.

"После просмотра концерта глава государства обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов" , - говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко назвал творческую интеллигенцию лицом нации, народа, государства.

"Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов. Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом" , - призвал он.

Осенью 2020 года в СМИ появилась информация об увольнении ряда сотрудников этого театра, выступивших против жёстких действий силовиков в отношении участников протестов. В числе уволенных назывались первый концертмейстер оркестра Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков, дирижер Андрей Галанов, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потёмина. В Большом театре ситуацию не комментировали.

В сентябре 2020 года уволилась основная труппа театра имени Янки Купалы. Сотрудники театра сделали это в знак солидарности с ушедшим генеральным директором Павлом Латушко и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на выборах главы государства. Более 60 человек остались тогда без работы.