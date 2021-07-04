4 июля - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День невидимости, День джекфрута, Праздник Тиштара, сообщает УНИАН.

В Украине - День судебного эксперта, День национальной полиции, День работников морского и речного флота, День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в США - День независимости, День приготовления яичницы на тротуаре, День кантри-музыки, День «Сделайте пугало», День парада «бумбоксов», Неделимый день, День салата «Цезарь», День жареных ребрышек, День Тома Сойера, День барбекю, День независимости от мяса, в Японии - День груши, в Кыргызстане - День медицинского работника, в Беларуси - День работников водного транспорта, в Норвегии - День рождения королевы Сони, в Венесуэле - День архитектора, в Аргентине - День сельского врача, в Сингапуре - День молодежи, в Латвии - День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны, в Италии - День Гарибальди, в Тонге - День короля, в Казахстане - День домбры.

Памятные даты 4 июля, годовщины и события

В 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

В 1776 году в этот день была подписана Декларация независимости США.

В 1862 году во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя слушательница стала настаивать, чтобы он записал эту историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книгу «Алиса в Стране чудес».

В 1903 году президент США Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.

В 1960 году на флаге США добавилась 50-я звезда в честь присоединения Гавайских островов.

В 1966 году группа «Битлз» очутилась в центре скандала на Филиппинах - не прибыла на прием, организованный женой президента страны Имельдой Маркос.

В 1989 году пилот самолета МиГ-23 ВВС СССР, взлетевшего в Польше, катапультировался на 41-й секунде полета, неуправляемый лайнер пролетел 900 км и упал в Бельгии после того, как у него закончилось топливо. При падении на земле погиб 1 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 июля чтит память мученика Иулиана Тарсийского. Другие названия праздника - "Ульян", "Ульян день", "Липов цвет". Липовый цвет 4 июля наделен целебной силой. Если при головной боли положить в изголовье липовый цвет, то скоро боль утихнет.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя рубить липу - накличете беду. Не стоит отправляться в дорогу - она будет неудачной. Не нужно также начинать ничего нового - эти дела не принесут желаемого результата. Постарайтесь не ссорится - размолвка может затянуться надолго.

Приметы на 4 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- с утра и до полудня ветер следует за солнцем, а после - в обратную сторону - погода в ближайшие дни будет хорошей;

- после дождя сильно парит - ждите сильных осадков.

Именины 4 июля

Именины у Анастасии, Георгия, Терентия, Алексея, Василисы, Иулиана, Максима, Павла, Николая и Никиты.