Запущен первый междугородный автобус на биогазе

Компания Scania в сотрудничестве с известным транспортным оператором Flixbus и поставщиком «голубого топлива» Gasum вывели на маршрут первый автобус дальнего следования, работающий на биогазе, сообщает Автоцентр.

Первый междугородный автобус, работающий на жидком биогазе (LBG), будет курсировать по маршруту Стокгольм – Осло. Это снизит вредное воздействие на климат и внесет вклад в развитие транспорта на неископаемых (возобновляемых) видах топлива.

Биогаз в настоящее время используется в сжатом виде, в основном в городских автобусах, легковых и легких коммерческих автомобилях. Что же касается большегрузного транспорта дальнего следования, то здесь это топливо до недавнего было менее конкурентоспособным. В последние годы была разработана технология охлаждения биогаза примерно до минус 160 С, чтобы он стал жидким и, следовательно, более энергоемким. Это открывает возможность использования газа для перевозки тяжелых грузов как по суше, так и по морю.

Доступность биогаза должна улучшится по всей Европе, особенно после того, как ЕС решил установить точки заправки вдоль основных европейских дорожных сетей (TEN-T).

У жидкого биогаза много преимуществ: он не содержит ископаемых, является возобновляемым, производится на месте и снижает выбросы. Переходя на жидкий биогаз местного производства в качестве топлива для грузовиков и автобусов дальнего следования, операторы снижают вредное воздействие на климат более чем на 90%. На качество воздуха в целом также положительно влияет снижение выбросов твердых частиц и оксидов азота (NOx). Водители и пассажиры оценят и более тихую работу таких транспортных средств.

«Биогаз – это не только топливо с наименьшими выбросами CO2 – он также решает проблемы с местными отходами, создает рабочие места и приносит углерод и питательные вещества обратно в почву. Это швейцарский армейский нож циркулярной экономики», – говорит Йонас Стрёмберг, директор по экологическому развитию Scania .

Уже сегодня 17% газовой сети Европы составляет биогаз, и эта доля быстро растет, активно способствуя сокращению выбросов CO2. В автомобильной газовой сети Швеции доля биогаза составляет ошеломляющие 95%.