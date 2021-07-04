Какие новые сервисы Apple могут заработать в Украине

С открытием в Украине официального представительства Apple можно ожидать появления сервисов этой компании, ранее недоступных в нашей стране, сообщает UBR.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на этой неделе пообещал, что в скором времени голосовой помощник Siri заговорит на украинском языке. Также будут усовершенствованы рекомендации Apple Music – например, будут созданы отдельные подборки с украинскими исполнителями.

Информированный источник, который ранее сообщил о полноценном старте работы офиса Apple в Украине, озвучил нам список возможных новшеств.

По его словам, в обозримом будущем в нашей стране могут появиться такие недоступные ныне сервисы/функции и устройства американского техногиганта:

Apple News – издания и статьи по предоплате;

eSIM в Apple Watch – интернет и звонки на "умных" часах без Wi-Fi и телефона;

электрокардиограмма в "умных" часах;

Home Pod – голосовой ассистент.

Кроме того, в операционной системе iOS есть оповещения о контакте с инфицированным Covid-19. Эта функция уже более года работает в развитых странах совместно с их органами здравоохранения.

В перспективе на нашем рынке возможно появление категории устройств, работающих в сверхширокополосном диапазоне частот (UWB), который необходим для более точной геолокации и навигации внутри помещений. Данная технология пока не лицензирована в нашей стране для коммерческого использования, хотя почти везде в мире работает. Поэтому это в первую очередь зависит от воли наших властей.

Еще одна важная функция – вызов экстренной службы спасения часами или телефоном при падении или нарушении сердечного ритма, или специальной комбинацией кнопок на iPhone. Эта функция работает в США, Европе и других развитых странах.