Цены на газ в Украине взлетели до рекордной отметки

В Украине рыночная стоимость газа с июля по август увеличилась с 13 до 15,3 грн на бирже. Это также может привести к подорожанию месячной цены на голубое топливо для населения со следующего месяца, сообщает Обозреватель.

Как свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, с мая каждый кубометр газа (с учетом НДС) подорожал с 9,4 до 15,3 грн. Это связано с мировой тенденцией.

Как подорожал газ в Украине:

август – 15,3 грн за куб;

июль – 13 грн за куб;

июнь – 12,1 грн за куб;

май – 9,4 грн за куб.

Для такой тенденции есть несколько причин. С одной стороны российский "Газпром" сдерживал поставки для того, чтобы удерживать высокие цены. Кроме того, из-за потепления вырос спрос на голубое топливо для разработки электроэнергии (в первую очередь на кондиционирование). До сих пор не заполнены хранилища, которые были опустошены в отопительный сезон.