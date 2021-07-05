Аптеки обвиняют в многократном завышении цен на лекарства

В этом году в Украине возникла тенденция к увеличению количества случаев сверхнаценок на лекарства в розничных аптечных сетях. Это удалось выявить во время плановых проверок Госпродпотребслужбы: более чем у 68% проинспектированных субъектов выявлены нарушения, сообщает UBR.

Всего за первый квартал 2021 года ведомство совершило более 40 проверок аптек в Киеве и областях. Большинство из них работали с нарушениями, что повлекло за собой наложение 28 штрафов на общую сумму 239 тыс. грн.

Для сравнения: за весь прошлый год таких решений зафиксировано не более 35, однако и тогда нарушители были – в половине аптек выявлены отступления от законодательства.

Где не соблюдают ценовую дисциплину

Контролеры уже говорят о целой тенденции к спекулятивным ценам на медпрепараты в украинских аптеках и повальном несоблюдении граничных размеров торговых надбавок, прописанных в постановлении Кабмина.

Под "интерес" розничных сетей попали и товары из перечня противоэпидемического назначения, изменение цен на которые подлежат декларированию.

"Наибольшее количество нарушений наблюдались в Полтавской, Львовской и Винницкой областях. Там проводились как плановые, так и внеплановые проверки по факту получения жалоб от потребителей. Всего в этом году центральным аппаратом Госпотребслужбы получено 21 обращение от физлиц по поводу возможных нарушений ценообразования на лекарственные средства" , – рассказали в ведомстве.

Переплюнуть всех удалось аптеке в Киевской области, где наценки по некоторым позициям вместо положенных 10% составили 310%. Название аптечной сети и препаратов Госпотребслужба пока не афиширует.

В то же время в Украине на законодательном уровне действует государственное регулирование наценок на лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств, куда входят и стабильно востребованные у покупателей Аспирин, Ибупрофен, Парацетамол, Лоратадин, Дексаметазон, Метронидазол, Фуросемид, Омепразол и более 400 других наименований препаратов.

Позволительные наценки

Надбавка на стоимость препаратов из данного списка для продажи в рознице формируется исходя из закупочной цены и варьируется от 10 до 25% (чем дороже препарат, тем меньше должна быть наценка):

до 100 грн – 25%;

от 100 до 500 грн – 20%;

от 500 до 1000 грн – 15%;

от 1000 грн – 10%.

Но и здесь не без нюансов – цены на препараты, которые в список не попали, устанавливаются аптечными розничными сетями в режиме свободного ценообразования. И под мероприятия государственного надзора не попадают, сообщили в Госпотребслужбе.

"В Национальный перечень включены качественные, безопасные и экономически целесообразные лекарственные средства для обеспечения оказания медицинской помощи. То есть, лекарств оттуда должно быть достаточно для лечения, избегая более дорогих аналогов" , – говорит гендиректор компании Pro-Consulting Александр Соколов.

Однако по словам юриста БФ "Пациенты Украины" Оксаны Кашинцевой, у людей не всегда есть выбор, и многое в наше время зависит от добросовестности врача и провизора. В аптеке человеку вполне могут сказать, что препарат из Нацперечня закончился и предложить "генерики", которых в аптеках реализуется порядка 80% от всего ассортимента.

Второй вариант – когда врач пишет сразу торговое название препарата на обычном листке, а не действующее вещество латинскими буквами на рецептурном бланке, как было раньше.

В таком случае человек не будет застрахован от того, что данный врач действует из побуждений выписать более качественный препарат и не был заранее замотивирован торговым представителем.

"Мы делали интересное исследование и выясняли, сколько в цену на лекарство было заложено под так званое "продвижение". И есть официальный ответ – 50%! Это та надбавка, которую закладывает дистрибьютор в цену препарата в аптеке на то, чтобы заангажировать врачей и провизоров, и данный медикамент попал в поле зрения, чтобы его рекомендовали. Это неслыханно! А ответственности за это у нас нет" ,– рассказала Кашинцева.

И хотя на все остальные препараты не из спецперечней наценка в рознице обычно не превышает 25% – и здесь есть лазейки.

"Могут сказать, что закупили дороже, либо у другого поставщика, поэтому цена на препарат выше. А вот от чего стартуют эти 25%? Проверить это сможет только налоговая, да и то по документам там может быть не все прозрачно. В Украине в принципе нет конкуренции дистрибьюторов, как в ЕС. Есть зарегистрированный владелец удостоверения, который фактически владеет рынком и диктует цены" ,– говорит юрист БФ "Пациенты Украины".

Аптекари пеняют на производителей лекарств

Как отмечают эксперты, те нарушения, которые сейчас подпадают под закон, носят больше индивидуальный характер и либо связаны с деятельностью отдельных сетей, либо зависят от размера населенного пункта: чем больше в городе несетевых аптек, тем чаще могут быть ситуации со сверхнаценками в них.

Злоупотребления могут происходить и на фоне панических настроений, связанных с пандемией – когда человек болеет, он становится более уязвим и менее бдительным.

"Если кто-то хочет нажиться на продаже хлеба, мяса, молока, лекарств, каких-то услуг – он будет нарушать закон, нарушители есть всегда. А аптекари сегодня более толерантные из-за высокой конкуренции, поэтому скорее всего это исключение, а не правило. Они все знают, что их могут проверить" ,– комментирует нам ситуацию директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко.

Что касается цен, то по словам Руденко наибольшее влияние на них оказывает производитель препарата, независимо от того украинский он или импортный. Это единственное звено в цепочке, чьи расценки никоим образом не регулируются государством, говорит он.

"Цена может расти в зависимости от того, какой курс доллара, как сформировал цену производитель, от стоимости составляющих и т.д. Даже банально краска, которой наносят маркировку может влиять, потому что закупается она заграницей. Но, как правило, 70% в розничной цене – это цена производителя. То есть, если цена на лекарственное средство растет при фиксированных розничных наценках в аптеках – это инициатива исключительно производителя" ,– заметил глава АПАУ.

Что и когда подорожает

Параллельно с этим исследователи рынка говорят и о набравшем обороты тренде на сезонный рост стоимости препаратов в рознице. Так, например, летом заметно поднимаются цены на диуретики (против расстройств желудка) и противогельминтные препараты. Осенью – профилактические лекарства, зимой и вплоть до начала весны – противовирусные. Потом – в основном это БАДы и антигистаминные препараты.

Стабильной цена должна оставаться только на перечень медикаментов, которые входят в программу "Доступные лекарства".

В целом, по словам Александра Соколова из Pro-Consulting, рынок лекарственных препаратов, как и другие отрасли экономики, однозначно подвергнется влиянию инфляции и потому уже через 3-6 месяцев стоит ожидать рост цен по большинству базовых товарных категорий.