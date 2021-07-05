За переводы на карту могут оштрафовать на 85 тыс. грн

Украинцы, которые получают оплату за свои услуги и товары на банковскую карточку физлица, могут заплатить штраф в размере 85 тыс. грн. Кроме того, за это могут конфисковать товар, сообщает Обозреватель.

Как отмечают юристы, действующая система обмена информацией между банками и фискалами не позволяет эффективно определять нарушителей, хотя по закону принимать оплату на личную карту действительно нельзя.

"Такие расчеты проводятся с грубыми нарушениями налогового законодательства, продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи" , – пояснили в Государственной налоговой службе.

Как пояснил управляющий партнер Interlegum Александр Маленко в комментарии UBR, некоторых украинцев, которые принимают оплату на карту, найти практически невозможно. Например, репетиторов или некоторых самозанятых.

"Обслуживающие банки не обязаны сообщать ГНС об открытии лицом карточного банковского счета. При таких обстоятельствах и сам факт наличия у конкретного лица карточного счета, и любые банковские операции по нему недоступны для фискальных органов, что и позволяет избегать уплаты налогов и вообще внимания налогов" , – отметил он.

Отметим, по правилам все украинцы, которые занимаются предпринимательскую деятельностью, должны оформиться в качестве физлиц-предпринимателей. При этом, зависимо от оборотов, отличается и ставка единого налога. Проследить обороты тех украинцев, которые принимают оплату на личную карту, практически невозможно.

Правда, по новым правилам проверять переводы могут сами банки в рамках финансового мониторинга. Подозрительные операции могут блокировать.