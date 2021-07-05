В Украине закрыли дело Саакашвили

Журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалийская сообщила, что дело в отношении Михейла Саакашвили в Украине закрыто.

Об этом свидетельствует ее публикация в Facebook.

Журналистка напомнила суть дела.

"...в 2017 году Саакашвили организовывал акции протеста около Верховной Рады. Под парламентом разбивали палатки, там ночевали активисты... Неожиданно во всем этом появился бежавший в Россию соратник Януковича Сергей Курченко. По версии Генеральной прокуратуры, Курченко и Дынник, вступив в сговор с ФСБ (которая хотела руководить политическими процессами в Украине), давали деньги на акции Михейлу Саакашвили и его подельнику Северину Дангадзе.

Дангадзе с Саакашвили якобы даже планировали захватить здание Верховной Рады! И в финале Саакашвили должен был стать президентом Украины. Все за деньги ФСБ-Курченко. Такую версию выстраивала тогда Генпрокуратура во главе с Юрием Луценко...", - пишет Ромалийская.

Она отметила, что Дангадзе признал свою вину, он ﻿дал показания на Саакашвили, пошел на сделку со следствием и в последствии был осужден...

Кроме того, журналистка напомнила о факте передачи денег - 117 тысяч долларов и 125 тысяч евро. Также в деле есть свидетели, которые рассказывали, что они получали по 100-150 гривен за участие в акциях протеста, - говорится в публикации.

По словам Ромалийской, Саакашвили был допрошен, но он опроверг информацию о получении денег от Дангадзе или от Курченко - с последним, как уверял политик, он даже не знаком лично.

"Это дело заморозили уже при новом президенте - при Зеленском, который позволил Саакашвили вернуться в Украину и даже дал ему какую-то должность. Знаете, каким образом дело заморозили? Очень смешно. Саакашвили возвращается в Украину, его снимают все камеры, президент дает какую-то должность, но украинские прокуроры формально считали, что Саакашвили находится в Нидерландах", - отмечает Ромалийская.

Тогда же, по сведениям журналистки, в Нидерланды был отправлен запрос с просьбой допросить Михаила Николозовича, но Нидерланды не отвечали. Таким образом, в 2020 году дело было официально приостановлено.