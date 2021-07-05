Врач назвал условия, при которых полезно ходить босиком

Ходить босиком может быть полезно, но при выполнении некоторых условий. Врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, что при такой ходьбе массируются биологически активные точки на поверхности стопы, сообщает Российская газета.

По словам специалиста, полезно ходить босиком по песку и по траве. Но особенно полезной поверхностью он считает округлую гальку, поскольку на ней происходит еще и тренировка суставов.

"Активных точек на поверхности стопы великое множество. То есть на стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг", - отмечает эксперт.

"Неполезной" Владимир Хорошев называет передвижение босиком там, где есть опасность пораниться. Также он не рекомендует асфальт и бетон. По словам эксперта, лучше ходить босиком не более двух-трех часов.