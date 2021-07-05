Стильный летний образ Оли Поляковой

Оля Полякова не боится критики и смело показывает свои стройные формы во всей красе. На своей странице в Instagram она выложила новое фото показывая свой невероятно стильный летний образ.

На этот раз Оля Полякова оказалась в Турции, куда прилетела по работе. Певица в своем плотном графике выделила время для отдыха и по традиции отправилась на пляж.

На фотографиях Оля позировала в стильном мини-платье в горошек. Дополнив образ эффектными очками и распустив свои длинные волосы она немного попозировала на камеру.

