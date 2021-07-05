В Беларуси назвали неизбежным "поворот на Азию"

Беларусь продолжит поставлять в ЕС продукцию, не попавшую под санкции. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, сообщает Корреспондент.

"Полностью мы не уйдем с европейского рынка и будем продолжать поставлять туда продукцию, которую они не запретили нам" , - сказал Головченко.

"Я бы сейчас не фокусировался на каких-то пропорциях. Да, действительно, когда мы не были свидетелями такого агрессивного поведения со стороны Европейского Союза, у нас была задача держать их долю порядка 30% и мы успешно к ней шли. Но сейчас условия изменились, соответственно изменилась и стратегия. Она уже меняется, и для нас неизбежен поворот на Азию, как мы его называем" , - добавил премьер.

"Мы активно ищем варианты замещения без привязки к определенной цифре. Задача - не упасть, и она реализуется" , - утверждает чиновник.

Накануне Головченко заявил, что у властей Беларуси имеется четкий план работы в условиях санкций:

"Мы знаем, куда идти. В этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор. Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки".