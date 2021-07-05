Мокрая Анна Седокова сверкнула сочной грудью в микротопе

Популярная певица Анна Седокова показала фотографию с утренней пробежки, на которой она предстала в велосипедках и микротопе, сообщает УНИАН.

Для бега звезда выбрала кроссовки мятного цвета и сделала хвостик. При этом Аня решила сделать сэлфи с такого ракурса, чтобы было видно ее пышную грудь и в целом подтянутую фигуру.

"Мой идеал", "Аня, мотивировать людей - это одно из ваших призваний", "Красотка", "Горячая", "Классная" , - комментируют поклонники снимок.

Седокова сверкнула грудью / фото instagram.com/annasedokova



