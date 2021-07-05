Коллекторы продолжают угрозы: на что жалуются граждане

За этот год НБУ получил 3142 письменных жалобы и 8258 устных обращений в контакт-центр относительно неэтичного поведения коллекторов, сообщает Опендатабот.

Сейчас более 2 млн украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%. В основном граждане жалуются на неэтичное поведение коллекторов (45% от общего количества обращений).

Также украинцы отметили и другие нарушения со стороны коллекторов:

использование персональных данных третьих лиц – 1189, или 38%;

агрессивное поведение работников коллекторских служб – 398, или 13%;

разглашение персональных данных заемщиков – 133, или 4%.

В связи с этим в рамках программы центробанка "Знай свои права" в мессенджерах и приложении "Опендатабот" заработал сервис, с помощью которого пользователи могут узнать, как защитить свою приватность, проверить себя в госреестрах и подать жалобу в НБУ.