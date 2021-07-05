Зеленский назвал свою главную цель на посту президента

Зеленский назвал свою главную цель на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной его целью на посту главы государства является мир в Украине, противодействие российскому агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мир не где-то, а мир на украинской земле – моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – наивысший приоритет нашей работы", - заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве.

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