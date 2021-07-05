Врачи рассказали о продуктах которые способствуют разжижению крови

Для разжижения крови многие используют аспирин, но мало кто знает, что помимо пользы он приносит и вред. Закрепляясь на стенках желудка, частички аспирина въедаются в стенку желудка и образуют язвы. Если уже и употреблять аспирин, то после еды и четверть таблетки. Поэтому фитотерапевты и народная медицина используют в качестве источника аспирина отвары листьев малины и черной смородины, сообщает News.wekzdorov.

Салициловая кислота содержится также во многих фруктах и овощах, однако, в количестве, недостаточном для существенного воздействия на свертывание крови. Следует помнить также и о том, что важно снизить употребление пищевых продуктов, богатых витамином К, так как они, напротив, способствуют свертыванию. Среди них, прежде всего нужно назвать плоды черноплодной рябины. Есть витамин К в шпинате, салате и другой пищевой зелени. Если у вас кровь густая, следует учесть, что продукты, богатые витамином К, делают ее еще гуще.

Жиры рыб способствуют не только разжижению крови, но и рассасыванию уже имеющихся тромбов и склеротических бляшек. Врачи советуют, есть рыбу не менее 3-4 раз в неделю. Предпочтение следует отдавать жирным сортам.

Следите, чтобы в продуктах питания содержался йод (ешьте обязательно, регулярно, морскую капусту: сухую измельчите на кофемолке и 1 раз в день по 1 ч.л., вместо соли с едой.), он уменьшает вязкость крови, повышает тонус сосудов. Сейчас появилось много готовых салатов из морской капусты, не забывайте периодически их употреблять.

Разжижению крови способствуют продукты, которые содержат, который нормализует кровяное давление. Его много в морепродуктах и морской рыбе. Добавьте в рацион грецкие и миндальные орехи (по 1 ст.л. в день).

Употребление чеснока в пищу уменьшает вязкость крови. Включите в свой рацион дыню, грейпфрут, красный болгарский перец и помидоры. Способствуют разжижению крови трава донника, гинкго билоба, черешня и вишня и др.

Отлично разжижает кровь красное сухое вино. По бокалу вина в день с едой – отличное средство для разжижения крови.

Перец содержит витамины А и Е, калий и фолиевую кислоту, которые прекрасно разжижают кровь и предотвращают сердечнососудистые заболевания.

Пейте каждый день апельсиновый сок не более 120 мл – это отличное средство для разжижения крови, а также источник витамина С. Учтите, что апельсиновый сок противопоказан при язвенной болезни желудка и гастрите с повышенной кислотностью.

Хорошо помогают разжижать кровь корни тутовника (шелковица). Взять 200 г свежих корней тутовника измельчить и промыть. Положить в эмалированную кастрюлю, залить 3 л холодной воды и оставить на 1 час. Затем поставить на медленный огонь, подержать 15 минут после закипания, снять с огня, остудить, процедить и поставить в холодильник. Принимать 5 дней по 200 г. З раза в день до еды,затем делать перерыв на 2-3 дня. Таким образом необходимо пропить 2-3 курса.

Пророщенная пшеница разжижает кровь. Ежедневно съедайте минимум 1 ст.л. пророщенной пшеницы, желательно добавлять ее в овощные салаты + 1 ч.л. льняного масла (источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот). Зёрна пшеницы несколько раз тщательно промыть за 24 часа до употребления. Полновесные, смоченные при промывке зерна не всплывают, вода сливается с плоского сосуда свободно. Сливая воду последний раз, следует оставить ее в сосуде в таком количестве, чтобы она была на уровне верхнего слоя зерна, но не покрывала его доверху. Сосуд в таком состоянии ставится в теплое, но не горячее место, покрывается не очень плотно бумажной салфеткой. При лечении проросшими зерновыми ростками необходимо сократить потребление хлеба и мучных изделий. Если за один прием употреблена не вся пшеница (проросшая), ее можно сохранить в холодильнике, но не более 2—3 дней. Она должна быть накрыта салфеткой и достаточно увлажнена. Если вы регулярно будете есть такой салат, то вы еще и оздоровите весь организм, улучшите зрение, а результаты анализа крови вас очень порадуют.

Корица и имбирь разжижают кровь. Вам понадобится: свежий корень имбиря (приблизительно 4 см), щепотка корицы (на кончике ножа), 1 ч.л. зеленого чая. Залить 0,5 л кипятка, дать настояться, процедить добавить половинку лимона и мед по вкусу. Выпить в течение дня.