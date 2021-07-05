Россия усиливает группировку кораблей в Черном море на фоне учений Sea Breeze

Российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", которые возвращаются после учений из Средиземного моря, сообщает Интерфакс.

В настоящее время они проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

По словам военных, корабли совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь.

"После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - сообщил Черноморский флот.

Напомним, в Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.

В маневрах Sea Breeze задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.