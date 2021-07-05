Газпром вновь отказался увеличить транзит газа Украиной

Российский "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли в понедельник на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform, сообщает Интерфакс-Украина.

На аукционе "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки).

В свою очередь польская Gas System выставила мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки.

Первоначально ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в стуки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки.