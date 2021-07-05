"Доступные кредиты 5-7-9%": объем займов превысил 51 млрд грн

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 453 кредитов на общую сумму 51,3 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Из общей суммы 19,659 млрд грн - были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,385 млрд грн - предприниматели получили на инвестиционные цели, 25,320 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 435 кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

По состоянию на 5 июля Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-ю банками.