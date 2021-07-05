Межбанк: доллар возобновил снижение

В понедельник на малоактивном из-за торговли по схеме ТОМ межбанковском валютном рынке﻿ котировки безналичного доллара пошли вниз и опустились ниже уровня 27,30 гривен.

Национальный банк выставил крупный ордер на покупку на уровне 27,26 гривен, чтобы не допустить дальнейшего снижения. Выход регулятора стабилизировал ситуацию. Торговый диапазон сузился до 27,27-27,29 гривен.

Наличный курс доллара в обменниках Киева продолжил снижение синхронно с безналичным. Утром наличного «американца» продавали по 27,26 гривен, к обеду ценник опустили до 27,22-27,23 гривен.

Евро на FOREX продолжает рост после того, как в прошлую пятницу оттолкнулся от уровня 1,1805 доллара. К обеду он поднялся до отметки 1,1878 доллара. Наличный курс евро, следуя за наличным долларом, опустился с утренних 32,38-32,40 до 32,32-32,34 гривен.

Польский злотый сегодня немного подорожал; в столице его продают по 7,16-7,20 гривен.

Российский рубль в первой половине дня подешевел с 73,15 до 73,40 рублей за доллар. Цена наличного рубля в столице продолжает оставаться в пределах 3,70-3,75 гривны за 10 рублей.